Plačkovej kamoška v Talente: Celé vystúpenie prevzdychala... Jandová sa neovládla!

BRATISLAVA - Nevyšlo to podľa jej predstáv! Natasha Azariy (32) nie je Slovákom celkom neznáma. Venuje sa navrhovaniu pompéznych a výrazných šiat. Spomenúť možno napríklad cukríkovo ružovú svadobnú róbu Zuzany Plačkovej (30). Blondínka sa najnovšie rozhodla skúsiť šťastie ako speváčka v šou Česko Slovensko má talent. S nadšením a úspechom sa však nestretla. Skôr naopak!

Na šaty, v ktorých Zuzana Plačková sľubovala vernosť a večnú lásku svojmu manželovi Renému, sa nedá zabudnúť. Ich autorkou je rodáčka z Ukrajiny - Natasha Azariy, ktorá sa kvôli manželovi pred rokmi presťahovala na Slovensko.

Zuzana Plačková vo výrazných svadobných šatách, ktoré vytvorila Natasha Azari. Zdroj: Ján Zemiar

Sympatickej blondínke sa ako návrhárke výrazných svadobných a spoločenských šiat darí. Rozhodla sa však skúsiť šťastie aj ako speváčka. Diváci mali možnosť vidieť ju hneď v prvej epizóde šou Česko Slovensko má talent.

A hoci Natasha pôsobila pred porotou suverénne a sebavedomo, spevom ich neohúrila. Práve naopak. Marta Jandová už počas vystúpenia stlačila vyraďovací "bzučiak" a Jakub Prachař sa zabával na tom, že blondínka počas spevu veľa vzdychala. „Je to samozrejme príjemné. Ale menej vzdychov robí viac hudby. Týka sa to však len pesničiek. Sú disciplíny, kde to je opačne,” povedal s pobavením Prachař.

Na sympatickej blondínke sa zabával aj jeho kolega Slávik. Keď Natasha z pódia odišla, smerom ku kolegom posmešne poznamenal: „Keby ste sa teraz cítili zle, tak to je nejaká sibírska kliatba.” Nuž, ostáva len dúfať, že sa Natasha k tomu neuchýlila.

Ďalšiu várku súťažiacich zo šou Česko Slovensko má talent si môžete vychutnať už v sobotu večer na Jojke.

VIDEO: Natasha Azariy a jej vystúpenie v šou Česko Slovensko má talent.

