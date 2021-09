FOTO Malachovská po VÁŽNEJ OPERÁCII: Prvýkrát v spoločnosti… Aj s barlou!

Československý rodák Emil Zátopek bol prvým človekom na svete, ktorý zabehol 10-kilometrovú trať pod 29 minút a 20-kilometrovú trať pod jednu hodinu. Celkovo vytvoril 13 svetových rekordov na kilometrových tratiach a 5 na míľových, bol štvornásobným olympijským víťazom. Nie tak divu, že sa režisér David Ondříček rozhodol o tomto velikánovi natočiť film.

Ten mal v slovenských kinách slávnostnú premiéru v pondelok večer. A nenechalo si ju ujsť veľké množstvo známych tvárí. Okrem aktuálnych olympionikov Danky Bartekovej, Jána Volka či kanoistov Sama Baláža a Denisa Myšáka sa v spoločnosti objavilo aj veľa ľudí zo šoubiznisu. Slávnostné uvedenie filmu o jednom z najväčších atlétov sveta si nenechala ujsť ani Iveta Malachovská.

Tá pritom koncom júla absolvovala náročnú operáciu, pri ktorej jej vymenili bedrový kĺb. Ako prezradila, zákrok odkladala celých 30 rokov. No a hoci odvtedy uplynul už mesiac a pol, stále je pre ňu chôdza veľmi bolestivá a musí si pomáhať barlami. Ani to ju však nezastavilo pred tým, aby si film prišla do kina vychutnať. Toto bolo vlastne prvýkrát od operácie, čo sa objavila na spoločenskej akcii.

Iveta Malachovská prišla na premiéru s manželom, aj s barlami. Zdroj: Bontonfilm