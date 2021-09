Instagram verzus REALITA: Mladú farmárku diváci vysmiali… Veď to je ako tovar z AliExpresu!

BRATISLAVA - Či sa nám to páči alebo nie, filtre sa stali bežnou súčasťou sociálnych sietí a to, že fotky sú upravované, nie je ničím výnimočným. Vďaka filtrom môžu vyzerať lepšie všetky zábery a pri fotení "selfie" máte možnosť upraviť aj všetky svoje nedostatky. Pokiaľ sa to s nimi nepreháňa, nejde o žiadny problém. Ten nastáva v momente, keď sa ľudia, väčšinou teda dámy, prerobia tak, že by ste ich v realite ani nespoznali...

A presne taký dojem majú diváci potom, čo videli prvé diely Farmy, kde sa objavila 23-ročná Stanka Klčová z Čachtíc. Sexi blondínku si niektorí stihli nájsť už aj na Instagrame, no a mnohí sa nestíhali diviť. Pri pohľade na obrazovku si človek povie, že vidí atraktívnu mladú dámu. A zrejme práve preto ľudí zarazilo, aké zábery má na svojom Instagrame.

Takto vyzerá Stanka Klčová na obrazovkách Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

Na mnohých z nich je totiž tak prefiltrovaná, že človek sa musí lepšie zadívať, aby si mladú kočku z Farmy spojil s podobizňami na jej profile. Ako by povedal klasik - na niektorých fotkách je toľko filtrov, že ak by nimi prešla káva, razom by z nej bola destilovaná voda. „Ja som ju na niektorých tých fotkách ani nespoznala, strašne doupravované a umelé,” myslí si diváčka, ktorej dali za pravdu aj mnohí ďalší.

„To keď sa pozriete na tie fotky s filtrami a potom ju vidíte pred kamerou... To je ako ten vtip, že čo si objednáte z Aliexpresu a čo potom príde,” napísal otvorene Martin, pričom podobných komentárov sa vyskytlo hojne aj v ďalších iných diskusiách. A čo si myslíte vy? Spoznali by ste Stanku z Farmy na vybraných upravených fotkách nižšie alebo by ste sa tiež museli dívať trochu dlhšie?

A takto sa Stanka prezentuje na Instagrame Zdroj: Instagram S.K.

Zdroj: Instagram S.K.

Zdroj: Instagram S.K.