KOŠICE - Autumn 2015 má pokojné tempo, silnú atmosféru a filmový nádych, ktorý by pokojne pasoval do jednej z Bondoviek. Ten vznikol v časoch keď sa kapela Dennyiah formovala. "Autumn 2015 vznikla naozaj na jeseň v roku 2015, krátko potom ako sme sa s Ľubom spoznali. Obaja sme prežívali podobné životné etapy a potrebovali to zo seba dať von, zrejme aj preto vznikla za pár minút," objasnila Denny.