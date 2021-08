Na Viktora doľahol vekový rozdiel rozdiel s Adelou.: Zaváhal a obmedzil komunikáciu!

BRATISLAVA - V septembri to bude už 5 rokov od momentu, keď medzi Adelou (40) a Viktorom Vincezovcami (30) preskočila prvá iskra. Dvojica si padla do oka počas svadby Veroniky a Mateja Cifrovcov v Herálci a odvtedy tvoria nerozlučný pár. Hoci mnohí neprajníci tvrdili, že románik medzi populárnou moderátorkou a jej mladším partnerom nebude mať dlhé trvanie, všetkým vytreli zrak, keď sa v júni 2017 vzali...

Keď vyšlo najavo, že Viktor s Adelou sa do seba zahľadeli, mnohí mysleli, že pôjde len o nejaký rýchly románik a kvôli 10-ročnému vekovému rozdielu ich spoločnej budúcnosti nedávali veľké šance. Avšak, ako sa ukázalo, vekový rozdiel nebol prekážkou. Práve naopak. Obom padol skôr na osoh, veľa sa toho vzájomne naučili a perfektne sa dopĺňajú.

Ibaže, ako najnovšie vyšlo najavo, prvotné obavy z vekového rozdielu predsa len boli. A neváhala Adela, ale jej dnes už zákonitý manžel Viktor. Adela v rozhovore s Miriam Kalisovou prezradila, že ona sprvu ani netušila, že sympatický moderátor je od nej mladší. A neriešila to ani vtedy, keď to zistila.

Viktor však bol na tom úplne inak. „Celé sa to nejako zrazu udialo na Sajfovej a Veronikinej svadbe. Nejaký čas sme sa stretávali, ale on potom chcel z toho celého vystúpiť, lebo sa mu zdalo, že to predsa nemá šancu, hlavne kvôli tomu vekovému rozdielu. Bol veľmi pod vplyvom toho vzorca, tak sme sa nejaký čas menej kontaktovali,” prezradila v debate s Miriam Adela.

Onedlho to bude už 5 rokov odkedy Adela a Viktor tvoria pár Zdroj: Instagram VV

Ich lásku to ale napokon nezastavilo. „Potom sme však zistili, že aj keby to malo trvať rok, tak to stojí za to. Ja som v tom čase mala už nejakých 35 rokov a už som dávno opustila od tých vzorcov, že už by som mala mať deti, svadbu a podobne. Zistila som, že môj život bude o iných skúsenostiach a brala som to celkovo tak uvoľnene,“ vysvetlila moderátorka, ktorá vďaka tomuto postoju dnes nosí priezvisko Vinczeová.

