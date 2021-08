Trpké priznanie Patrasovej. Problémy alkoholom zapríčinil Felix... Neustále ma podvádzal!

Dáda sa nedávno nechala počuť, že s rodinou plánujú spoločný hodobný projekt. Vyhlásila, že spievať v ňom bude celá jej rodina vrátane jej zákonitého. Všetko to znelo úplne idylicky. Lenže zdá sa, že Felix o ničom podobne nevedel. A nielen to. Slováček svojej bývalej partnerke, s ktorou je ešte stále oficiálne ženatý, poriadne naložil.

„Sú to vzdušné zámky. Rádoby plány. Demencia. Alkohol. Pokiaľ sa nevylieči, je to nereálne. Ak to takto pôjde ďalej, bude to jej koniec a zomrie. Je to potom cesta Ivety Bartošovej. A treba to do nej hustiť, inak sa liečiť nebude," vyjadril sa o Dáde, ktorá si vraj nedá povedať a žiadne dobre mienené rady nepočúva.

Zrejme nikto sa nebude Čudovať, že Patrasovej sa tieto slová veľmi dotkli a začala sa brániť. „Je mi z toho veľmi zle, čo je môj manžel schopný vypustiť z úst. Nechápem, ako môže takto verejne a ponižujíco hovoriť o matke svojich detí, ktoré miluje. Veď on im tým ubližuje! To ja by som si - aj keby to bola stokrát pravda - takto hnusne hovoriť o otcovi svojich detí nedovolila. A hlavne nechcela, pretože, nech sa veci majú, ako sa majú, tak manžela mám stále rada," vyjadrila sa zranená herečka v rozhovore pre český Blesk.

Patrasová hovorí, že za jej alkoholové excesy môže Felix Slováček. Zdroj: Instagram DP

Čo sa týka problémov s alkoholom, uznala, že občas sa jej podarilo nepekne prestreliť. Zato však vraj môže práve Felix, keďže v opíjaní sa hľadala útechu. Dáda sa podľa jej slov nalievala pre problémy v manželstve, keďže Slováček ju mal neustále podvádzať. A to ešte predtým ako sa dal dokopy s Lucií Gelemovou.

Felix vraj Dádu podvádzal ešte skôr než mal vzťah s Lucií Gelemovou Zdroj: Ján Zemiar,

Jeho nevery vraj nechávala naoko nepovšimnuté, keďže sa snažila udržať rodinu pokope. Potom však prišiel vzťah s Gelemovou a ich manželské problémy sa dostali na verejnosť, čo už dáda nezvládla a "uletela si" o čosi viac. V rozhovore ešte zároveň dodala, že pokiaľ ju Felix označuje za alkoholičku, na liečenie by mal ísť s ňou, pretože k pohárikom má vraj rovnako blízko ako ona...