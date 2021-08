Vážna NEHODA herca z nového slovenského filmu: 2 dni pred natáčaním ho museli nahradiť!

Vo filme Známi Neznámi sa pôvodne mala objaviť iná partia hercov.

Zdroj: Ján Zemiar

BRATISLAVA - V stredu večer sa do slovenských kín dostal nový film produkčnej spoločnosti Wandy Adamík Hrycovej s názvom ZnámI Neznámi. Novinka sa začala natáčať minulý rok v lete. No štart sa výrazne skomplikoval. Jeden z hercov mal totiž vážnu nehodu na motorke. Do nemocnice ho odvážala helikoptéra. 2 dni pred natáčaním ho museli nahradiť!