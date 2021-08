NITRA - Nitrianska post-indie trojica Luvver, ktorej zvuk spája tanečnú rytmiku, nápadité melódie a dominantný vokál, má za sebou nomináciu na Radio_Head Awards, hranie na väčšine veľkých česko-slovenských festivalov, no aj vystúpenie na najväčšom európskom showcase festivale Eurosonic Noorderslag. Po prvom rade singlov teraz prichádza s debutovým albumom It Is What It Is.