BRATISLAVA - Do kín mieri maďarská romantická komédia Snúbenec alebo milenec?, v ktorej si hlavnú úlohu zahrala slovensko-maďarská herečka Vica Kerekes. Film režisérky Nóry Lakos, ktorý mal u našich južných susedov premiéru minulý rok na jeseň, predstavili tvorcovia a herci v utorok v Bratislave. Snímka vstúpila do kinodistribúcie 29. júla so slovensko-českým dabingom.