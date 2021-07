Otto Weiter is užíva novú lásku: Ide rozpredať veci po zosnulej manželke († 47)... Rovno na výročie jej smrti!

BRATISLAVA - Len pred pár dňami vyšlo najavo, že Otto Weiter si necelý rok po smrti manželky Andrejky Weiter Fischer († 47) našiel novú partnerku. Stala sa ňou umelkyňa Petra Maxin, ktorá s legendou šlágrov už niekoľko mesiacov vystupuje. Dvojica to dlho zatĺkala a ani jeden z nich nechcel priznať, že medzi nimi ide o niečo viac, než len priateľstvo a spevácku spoluprácu. No a teraz...

Petra mala pôvodne zosnulú Weiterovu manželku zastúpiť len pracovne, hoci aj voči tomu sa Otto sprvu vzpieral a o náhrade svojej milovanej nechcel ani počuť. Časom však k spolupráci predsa len prišlo a onedlho nato sa už začalo šuškať, že medzi šlágristami by mohlo ísť o niečo viac a dokonca aj zdieľajú spoločnú domácnosť. Petra bola v Ottovom dome varená-pečená, čo však obaja pripisovali kolegialite a priateľstvu.

Až pred pár dňami sa ukázalo, že dvojica sa naozaj dala dokopy aj v súkromnom živote. Potvrdil to samotný Otto pre týždenník Báječná žena, keď sa ho pýtali, či sú s Petrou spolu aj ako partneri. „Vyzerá to, že áno, môžete to ako prví zverejniť. Ale z takých dvadsiatich percent za to môžu médiá. Toľko do nás vŕtali… aj keď vtedy sme na to ešte nemali ani len myšlienky,“ odpovedal Otto Weiter otvorene.

Otto Weiter a jeho zosnulá manželka Andrejka Zdroj: Facebook O.W.

Táto správa jeho fanúšikov rozdelila na dva tábory. Kým na jednej strane Ottovi vyčítajú, že na prezentovanie sa s novou partnerkou je necelý rok po smrti jeho ženy ešte priskoro, iní si ho zastávajú a zaľúbencom prajú, aby našli spoločné šťastie. Mnohí ale nevedeli o tom, že Petra a Otto chystajú "akciu", ktorú možno nazvať minimálne kontroverznou.

Otto Weiter opäť našiel lásku. Stala sa ňou jeho spevácka kolegyňa Petra Maxin Zdroj: Facebook OTTO Weiter & PETRA Maxin official

Rovno na výročie Andreinej smrti totiž Otto pripravil bazár, kde bude rozpredávať jej veci. A nebude chýbať ani spevácky program, kde vystúpi aj Weiterova aktuálna partnerka Petra. Celá udalosť tak pôsobí trochu ošemetne a mnohí sa zamýšľajú, či je niečo takéto vhodné, nehovoriac o tom, že spolu so zábavným programom sa to zvrháva na akúsi estrádu. Nepríjemný prvý dojem podľa niektorých fanúšikov nezachraňuje ani skutočnosť, že peniaze budú venované detskej onkológii.

Zdroj: Facebook Otto Weiter

„Srdečne pozývame všetkých, ktorí ste mali radi Andrejku Fischer, na charitatívnu burzu Andrejkiných šiat, obuvi, šperkov a mnoho ďalšieho. Touto formou si máte možnosť nielen zakúpiť niečo na pamiatku, ale zároveň tým pomôžete detičkám v Národnom centre detských chorôb, na oddelení onkológie a hematológie, pretože celý výťažok z tejto charitatívnej burzy poputuje, ako by si to Andrejka istotne priala, práve k detičkám, ktoré to potrebujú najviac,” napísal Otto k plagátu, ktorú pre túto udalosť vytvorili.

A aký je váš názor? Zhodujete sa s tými, ktorí si myslia, že toto je už príliš, alebo zorganizovanie takejto udalosti pokladáte za dobrý nápad?

