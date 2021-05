Hviezda Priateľov pribrala a zostarala: Slovenský Joey je ale riadny fešák - Aha!

Všetci starneme, to je pravda. A celebrity veru nie sú výnimkou. Svoje by o tom vedel hovoriť aj charizmatický herec Matt LeBlanc, ktorý sa do povedomia divákov po celom svete vryl ako Joey Tribbiani v populárnom seriáli Priatelia.

Pred kamerami mal tmavovlasý fešák povesť zvodcu. Ktovie, či po ňom idú ženy aj v súčasnosti. Matt má po päťdesiatke, jeho vlasy sú šedivé a namiesto driny vo fitku očividne volí skôr možnosť dobre (a zrejme nie príliš zdravo) sa najesť.

Matt LeBlanc o svoju kondíciu príliš nedbá. Zdroj: profimedia.sk

Matt LeBlanc v porovnaní s minulosťou výrazne pribral. Zdroj: profimedia.sk

Zaujímavú historku týkajúcu sa hviezdy serálu Priatelia porozprával počas nedávno nakrúcania relácie Inkognito Ivan Šándor, ktorý Matta nadaboval do slovenčiny. Sympatický herec bol v relácii tajným hosťom. A treba dodať, že hoci aj jemu už pomaličky ťahá na 50-tku, pribúdajúce roky mu na šarme vôbec neuberajú. Čo poviete?!

VIDEO: Ivan Šándor ako tajný hosť v relácii Inkognito pobavil historkou o Mattovi LeBlancovi.

Ivan Šándor ako tajný hosť v jojkárskej relácii Inkognito. Zdroj: TV Joj

Ivan Šándor je veľký sympaťák. Zdroj: TV Joj