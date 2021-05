RECENZIA - Tri roky po vydaní úspešného albumu Budeme to stále my, prichádzajú páni z IMT Smile s dvanástym štúdiovým albumom Srdce Rozum Blvd. Napriek tomu, že dobre poznám všetkých jeho predchodcov, ma tento výpočet na moment zaskočil. Je to už poriadna zbierka a zdá sa, že Táslerovci majú stále čo povedať.