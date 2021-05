Markizácka kráska vyberala svadobné šaty: Odporné komentáre... Ľuďom sa úplne zhnusila!

PRAHA - Dnes večer divákov čaká už tretia epizóda romantickej šou Svadba na prvý pohľad. Odborníci dajú tentokrát dokopy temperamentnú učiteľku Petru (24) a trénera Reného (28). Podľa výsledkov ich testov by mal byť tento pár maximálne kompatibilný. Lenže ešte predtým, ako sa dostali pred oltár, sa ukázalo, že s nádejnou nevestou to také jednoduché nebude...

Už na úvod môžeme prezradiť, že učiteľku Petru si českí diváci veľmi neobľúbili. Prischla jej prezývka "netýkavka" a hoci sme sa na našich obrazovkách ešte nedostali ani k samotnému sobášu, zrejme za všetko hovorí to, ako sa správala počas vyberania si svadobných šiat. Fanúšikovia šou zo susednej krajiny ju odvtedy nemohli vystáť. A to bol len začiatok.

Plavovláska totiž nebola spokojná absolútne s ničím, čo jej v salóne ponúkli. Hoci sa každá televízna nevesta na túto časť nakrúcania teší, budúca mladomanželka sa už od začiatku tvárila skysnuto a vyzeralo to tak, že ju táto "povinnosť" skôr obťažuje. „Ja som si vždy tvrdila, že sa nikdy nevydám,” odôvodnila to, prečo nemala v hlave ani približnú predstavu svojej róby.

Petre sa vôbec nič nepáčilo Zdroj: TV Markíza

Zdroj: TV Markíza

„Neviem, čo chcem, ale viem, čo nechcem,” povedala bez nálady asistentke z obchodu. Lenže sa ukázalo, že Petra vlastne nevie ani to, čo nechce. Na každých šatách, ktoré jej ponúkli, si niečo našla, ofrflala ich a ohŕňala nos.

Pani zo salóna bola síce mimoriadne trpezlivá a snažila sa jej vo všetkom vyhovieť, no ani to už nezachránilo prvý dojem, ktorý po sebe mladá učiteľka zanechala. No a ak si hovoríte, že z jej správania máte dosť už teraz, rozhodne si nenechajte ujsť dnešnú čas Svadby na prvý pohľad. To, ako sa jej nepáčili svadobné šaty, je len slabý odvar toho, ako nepríjemne na ňu zapôsobil ženích.

Video z Petrinho frflania na svadobné šaty si môžete pozrieť vyššie!