Spevák a skladateľ Robo Opatovský v nedeľu (16.5.) odpremiéroval videoklip k skladbe Je nad slnko jasné. Tá sa na jeho profile objavila v špeciálnej "lockdown verzii" už v marci a práve reakcie fanúšikov priviedli Roba do štúdia, aby ju nahral aj oficiálne s kapelou a vokalistami z formácie For You.