Bývalá moderátorka 6 rokov po smrti manžela: Tehotná s novým priateľom... Aha, ako sa zaobľuje!

Lucia Habancová sa stala známou ako rosnička verejnoprávnej relácie, neskôr pôsobila v TA3. Už niekoľko rokov je hovorkyňou Bratislavského samosprávneho kraja.

Jej súkromie prišlo najviac na pretras, keď jej manžel Dávid Forman podstupoval liečbu kvôli zákernej rakovine hrubého čreva. V jeden deň sme s Luciou riešili finančnú zbierku, ktorú mu ľudia založili kvôli drahej liečbe, a už na ďalší deň nás zasiahla správa o jeho smrti.

VIDEO: Lucia Forman Habancová dva roky po smrti manžela Dávida

Čoskoro to bude už 6 rokov, čo bývalá moderátorka zostala sama s malou dcérkou. Približne po 4 rokoch však našla oporu vo svojom kolegovi, ktorý sa stal jej priateľom. S Ľuborom sa dala dokopy v máji 2019.

A v novembri 2020 nás prekvapila jedna z Luciiných fotografií na sieti Instagram. Akoby sa jej pod tričkom črtalo bruško a doslova žiarila. „To je asi len zlý uhol,” komentovala našu otázku ohľadom tehotenstva. No dnes je jasné, že nakoniec je to naozaj tak. V tom čase bola ešte len v začiatkoch, no dnes je už na nej tehotenské bruško neprehliadnuteľné. Aha!

Zdroj: Instagram LH