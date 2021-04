Škandál na BMD: XL modelky v šoku... Brutálne ich ponížili!

Návrhárka Andrea Koreňová už dlhšie obdobie avizovala, že na mólo BMD povolala aj dámy, ktoré sa pýšia kyprejšími krivkami a napriek tomu, že nenosia najmenšie konfekčné veľkosti, sú nádherné a trendy modely dokážu odprezentovať rovnako na úrovni ako ich štíhlejšie kolegyne. Dizajnérka sa nechala inšpirovať svetovým trendom - XL modelky na svojich prehliadkach hrdo prezentujú aj tie najluxusnejšie zahraničné značky.

Pozrite sa na náš rozhovor s jednou zo spomínaných modeliek počas nakrúcania Bratislavských módnych dní:

Lenže po tom, čo tieto slečny absolvovali celodenný nácvik, sa výsledok akosi nedostavil. Z finálneho zostrihu prehliadky ich totiž vystrihli – po kuse poctivo odvedenej práce celého tímu Sicily Style sa na obraz nedostali rovno štyri modelky a jeden model. Tŕňom v oku organizátorov vraj boli influencerky Michaela "Mikela" Gubranová a Beáta Rusnáková, ktorá je verejnosti známa aj z markizáckej Farmy.

A to ani zďaleka nie je všetko. Kvôli týmto dámam sa v zázname neobjavili ani herečka Kristína Mečková, spevák David Key a Natália Belanská. Po móle totiž prechádzali v spoločnosti vyššie spomínaných "problémových" dám. Po tom, čo si dizajnérka Andrea Koreňová a jej modelky v zostrihu všimli, že na móle niekoľko modelov chýba, nezostali ticho. A na hlavu organizátorov Bratislavských módnych dní na čele s Máriou Rehákovou sa zvalila obrovská vlnka kritiky.

Bea Rusnáková ani David Key sa do finálneho zostrihu nedostali. Zdroj: Vlado Anjel

Do záznamu sa nedostala ani influencerka Michaela Gubranová, herečka a speváčka Kristína Mečko a Natália Belanská Zdroj: Vlado Anjel

Verejnosť sa do nich obula kvôli diskriminácii a šikane. Do karát im však nehrá to, že po minulé roky sa na móle BMD odprezentovalo rovno niekoľko kolekcií, ktoré boli orientované na moletnejšie dámy - a tie ich aj predvádzali. Ženy kyprejších tvarov na mólo prvýkrát v roku 2014 doviedla Monika Vontszemu, pričom dámy väčších konfekčných veľkostí na prehliadke propagovali ešte niekoľkokrát. Je teda prekvapujúce, že by tentokrát organizátor z prehliadky niekoho len tak vystrihol kvôli oblejším tvarom.

Návrhárku Andreu Koreňovú navyše na celej veci mrzí práve skutočnosť, že nejde iba o pár minút pred kamerou. Za nimi totiž stálo neskutočné množstvo práce, nadšenia a úsilia. Niet sa teda čo čudovať, že zostala nepríjemne prekvapená a smutná.

„Na Bratislavské módne dni sa teším každú sezónu. Vážim si túto organizáciu a ľudí, ktorí pracujú pod vedením pani riaditeľky. Naša kolekcia bola oslava ženskosti a ja cítim veľký smútok, pretože mi vystrihli v priamom prenose 3 plnšie ženy. To, že mi vystrihli s nimi 5 modelov šiat, by som aj prežila. Mňa však mrzí to, že som s dôverou zavolala plus size modelky, ktoré sa tešili, chystali, aktívne zdieľali kampaň BMD,” vysvetlila pre Topky.sk Andrea známa pod značkou Sicily Style.

Módna Návrhárka Andrea Koreňová v zázname prišla o 5 svojich modelov Zdroj: Vlado Anjel

Hoci boli niektoré jej modelky plnšie, neboli vulgárne ani nevkusné, o čom svedčili aj nadšené reakcie tých, ktorí mali možnosť vidieť fotografie z prehliadky a tešili sa z ich odvahy a silného odkazu pre ženskú dušu. „Strih dámam sadol, boli zahalené a veľmi vkusné. Nikdy by mi nenapadlo, že toto bude problém, keďže napríklad Dolce&Gabbana, Oskar de La Renta a ďalší svetoznámi dizajnéri, majú bežne plus size modelky na catwalk s XS babami. A nikto sa nad tým nikdy nepozastavil. Taktiež majú napríklad aj modelky s Downovým syndrómom a ľudia im tlieskajú,” krúti hlavou návrhárka.

Zdroj: Vlado Anjel

Beáta Rusnáková Zdroj: Vlado Anjel

BMD mali doteraz perfektnú reputáciu, na plnšie ženy sa nikdy nedívali krivým pohľadom a práve preto by ju ani nenapadlo, že jej dievčatá na móle nebudú vítané. „Veľmi ma mrzí situácia, ktorá nastala. Týmto vzdávam hold týmto ženám, ktoré v deň vysielania plakali so mnou. Vzdávam úctu ženám každého druhu, pretože telesná krása je nepodstatná. Pokiaľ je krásne vnútro, jeho krása ide na povrch, a práve to robí ženu nádhernou a dáva jej očiam iskru. Verím, že táto situácia bude napokon poučením,” myslí si Koreňová, čím možno napokon predsa len pôvodne mienené posolstvo svojej prehliadky naplní.

Organizátori Bratislavských módnych dní k celej veci vyjadrenie neposkytli.

Pre Topky.sk sa však vyjadrili aj spomínané plus size modelky, ich vyjadrenia vám prinesieme už čoskoro.