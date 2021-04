Slovenský hokejista takmer prišiel o dvojmesačnú dcérku: Prestala dýchať, zmodrala... Museli ju oživovať!

Dcérka manželov Valábikovcov totiž zrazu prestala dýchať. A rodičia malej Viktórie okamžite mysleli na najhoršie a prežili doslova hororové momenty. Nervy drásajúce momenty Boris opísal pre týždenník Život. „Keď hovoríme o strachu, chcem povedať ľuďom, aby investovali do monitorov dychu pre deti. Tie najkvalitnejšie stoja asi sto eur, a hoci to nie je málo peňazí, nám to malinkú zachránilo. Stalo sa to asi pred tromi týždňami,” šokoval bývalý hokejista.

„Stalo sa to v jedno bežné piatkové popoludnie. Bol som na poschodí a počul som pípať alarm. Keďže máme ten najkvalitnejší monitor na trhu, nemá falošné poplachy. Pípa len vtedy, keď malinkú vyberieme z postieľky a monitor zabudneme vypnúť. Manželka bola dole, tak som si myslel, že podložku nevypla a ide o planý poplach. Po chvíli som však počul, ako manželka v panike kričí: ‚Dýchaj, Viki, dýchaj! Preber sa!‘ Asi po pol sekunde som bol dole,“ pokračoval Valábik opisovaním momentov, z ktorých tuhne krv žilách.

Manželia sa zo všetkých síl snažili nespanikáriť. Najskôr ju skúšali otočiť, pobúchať po chrbátiku, no nič nezaberalo. „Začala nám červenieť a okolo očiek a ústočiek modrať. Privinul som si ju k sebe a začal som jej dávať umelé dýchanie. Keď som ju držal v náručí, až sa mi podlomili kolená, pretože myšlienke, že ju nezachránim, že ju môžem stratiť, som sa neubránil,” prezradil Boris. Kým on dcérke dával umelé dýchanie, jeho manželka Lucka volala na linku 112.

„Poradili nám, po tom všetkom, čo sme vyskúšali, dať malú na rovnú tvrdú podložku a začať s masážou srdca. Vtedy nám opäť začala dýchať,“ opísal statočný tatko, ktorému sa spoločne s manželkou našťastie podarilo ich maličkú Viktóriu zachrániť. Všetko teda napokon dobre dopadlo a zostáva len dúfať, že Valábikovci už nikdy nebudú vystavení podobnej situácii, ktorá mohla skončiť tragédiou...