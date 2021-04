V čase, kedy koncertné sály a hudobné kluby zostávajú zatvorené a hudobníci stratili osobný kontakt so svojimi fanúšikmi, mnohí venujú o to viac času novej tvorbe. To je aj prípad speváčky Liny Mayer, ktorá pred dvoma rokmi vydala eponymný debutový album plný rádiových hitov. Teraz prekvapuje novinkou s názvom Stratená, ktorá predznamenáva jej druhý album.