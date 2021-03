Smutné správy z Česka: Zomrela legendárna Hana Hegerová (†89)!

Smutnú správu pre portál iDNES.cz potvrdil hudobný producent Tomáš Padevět. „Zomrela obklopená rodinou v Nemocnici na Homolce, kde bola pred mesiacom hospitalizovaná,” uviedol.

Carmen Farkašová sa narodila 20. októbra 1931 v Bratislave. Pod umeleckým menom Hana Hegerová sa stala prvou dámou československého šansónu. Vyštudovala gymnázium v Komárne, súkromne sa učila na klavír aj spev. Absolvovala trojročný dramatický odbor na bratislavskom konzervatóriu.

Prvé angažmán získala v divadle Petra Jilemnického v Žiline, kde odohrala päť sezón. Tam ju aj objavil hudobný skladateľ Juraj Berczeler. Pozval ju do bratislavskej Tatra revue, kde Hegerová účinkovala počas divadelných prázdnin. Odtiaľ jej cesta viedla do Prahy, kde ju prijali do práve založeného divadla Rokoko. Najväčším jej hitom z éry v divadle Rokoko bola skladba Milord s českým textom Pavla Koptu. Spievať túto pieseň ju pri návšteve Prahy počul aj riaditeľ parížskej Olympie, ktorý neskôr zorganizoval jej pobyt a vystúpenia v Paríži.

Od roku 1966 bola na sólovej dráhe. Hrala vo filmoch Kdyby tisíc klarinetů (1964) a Ta naše písnička česká (1967). V roku 1967 vyšla jej prvá LP platňa Hana Hegerová. V 70.tych rokoch vydala úspešné LP platne Recitál (1971), Recitál 2 (1974) a Lásko prokletá (1977).

V 80. rokoch bola šesť mesiacov vo väzení. Patrila medzi kritikov komunistického režimu. V roku 1983 sa vrátila na koncertné pódiá. V roku 1987 vydala album Potměšilý host. Z roku 2006 je výber najväčších hitov na dvojkompilácii Všechno nejlepší. V apríli 2009 vyšlo 2 CD s výberom piesní pod názvom Paběrky a pamlsky. Po dvadsiatich troch rokoch vydala v októbri 2010 nový štúdiový album s názvom Mlýnské kolo v srdci mém.

Pre zdravotné problémy ukončila v auguste 2011 koncertnú činnosť. V septembri 2013 vydal Supraphon trojkompiláciu Hana Hegerová Zlatá kolekce 1957-2010.