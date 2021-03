Desivá autonehoda slovenskej speváčky: Prehovoril jej bývalý frajer... Napísal knihu a nešetril ani jej matku!

„Ďakujem Bohu za to, že pri takej autonehode mám len zlomenú ruku. Keď sme čakali 8 hodín na hraniciach a frajer je psychopat a potrebuje sa liečiť, hlavne, že sme zostali živí,“ vyjadrila sa Ivanna krátko po nehode, pričom vinu hádzala na dnes už bývalého priateľa.

Po nehode nastal rozchod a Marek avizoval, že od neho speváčka údajne chcela vytrieskať 40 000 € ako odškodné - časť pre seba a časť pre svoju mamu. To, že bol vinníkom nehody, si Marek síce sám priznal, suma, ktorú mal zaplatiť, sa mu zdala prehnaná. Dokonca zverejnil časť spisu, kde blondínka tvrdí, že ona aj jej mama boli pripútané bezpečnostným pásom. To však vraj vôbec nebola pravda.

Ivannu Bagovú museli po nehode operovať. Mala zlomenú ruku. Zdroj: Facebook I.B.

Okrem spisu mal totiž jej bývalý partner k dispozícii aj nahrávku, z ktorej bolo zrejmé, že Ivanna klamala. „Počúvaj ma, ja ešte psychicky som z toho v p**i, pretože doteraz, keď zaspávam, sa mi sníva tá značka pred očami, jak sme do nej narazili. A jak som sa pobúchala, celá po aute som lietala hore-dole, pretože nebola som zapásnutá,” zneli Ivannine slová vo videu, ktoré Marek zverejnil.

Odvtedy uplynuli už takmer dva roky, počas ktorých sa toho stalo pomerne dosť. Celá vec bola vyšetrovaná a Marek s Ivannou niekoľkokrát komunikovali. Riešenie zrážky sprevádzalo toľko šokujúcich vecí, odhalení a zvláštnych postupov, že Bagovej bývalý priateľ sa rozhodol napísať knihu, kde popísal, čo všetko vyšetrovanie nehody sprevádzalo.

A servítku pred ústa si rozhodne nedával. V knihe Biela zástava opísal činnosť príslušných orgánov, no nešetril ani samotnú Ivannu Bagovú a jej mamu Mariannu. Ozrejmil, ako sa so speváčku dali dokopy a dokonca uviedol, že už po dvoch týždňoch odvtedy, čo sa spoznali, ju začal finančne podporovať, čo bez reptania prijala.

Vzťah Mareka a Ivanny sa po havárii stal minulosťou Zdroj: Facebook

Ráno sa vraj zobudila mrzutá a začala sa sťažovať, že nemá dostatok peňazí, keďže kúpila dva byty. Jeden za výhru v súťaži, druhý na úver. Na ich rekonštrukciu jej údajne už nezostalo, a tak sa Marek ponúkol, že to všetko zaplatí. Podľa toho, čo Vician píše v knihe, už druhý deň na to mu vraj volala jej mama, či by s ňou nemohol ísť vyberať "kachličky".

Takéto nákupy vraj absolvovali pravidelne a obe dámy boli podľa jeho slov mimoriadne spokojné. Dokopy vraj do Bagovej investoval tisícky eur. Stal sa aj jej manažérom a všetko bolo v poriadku, až kým neprišlo k osudnej autonehode. Po nej vraj speváčku a jej matku už zaujímalo iba odškodné a pani Marianna vraj dokonca tesne po autonehode rovno vyhlásila, že Mareka to vyjde draho.

Ivanna od svojho bývalého žiadala tučné odškodné, Marek v knihe píše, že sa mu dokonca aj vyhrážala. Zdroj: Facbook I.B.

Hoci Bagová prostredníctvom sociálnych sietí pľula jed a svojho ex osočovala, po príchode z nemocnice sa s ním údajne chcela stretnúť. A vtedy sa celá vec začala zamotávať ešte viac. S vidinou odškodného tisícok eur vraj zrazu ani zďaleka nebola taká nepríjemná. „Začala veľmi milo, hádzala zvodné pohľady, ktorými ma vedela vždy ovládnuť. Občas sme sa zasmiali, dokonca povedala, že jej chýbam,” píše Marek vo svojej knihe, Keď však prišlo k tomu, že sa mu nezdala výška odškodného, veľmi rýchlo vraj zmenila rétoriku...

