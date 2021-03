Jeden z najväčších slovenských talentov, basgitarista Aron Hodek, sa už ako dieťa presadil vo svete. Uznávajú ho hviezdy ako Quincy Jones, Justin Timberlake, Timbaland, Lenny Kravitz, Mac Miller, Victor Wooten, Marcus Miller, Bootsy Collins, Thundercat, MonoNeon, Chris Dave či Richard Bona. Teraz vydáva svoj prvý singel Never Give Up, ktorý nahral so spevákom Doobie Powellom.