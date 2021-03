ROZVOD po 15 rokoch a troch deťoch: Obrovské zmeny v živote známej markizáčky!

Michaela v roku 2012 takmer vyhrala markizácku šou Masterchef. Skončila na 2. mieste, no išlo o medzinárodný projekt a medzi Slovákmi sa umiestnila najlepšie. Aktuálne ju diváci môžu vídať v Teleráne, kde varí zvyčajne zdravé pokrmy.

Zdroj: Tv Markíza

Od čias Masterchefa sa u Michaely veľa zmenilo. Stala sa až trojnásobnou mamou – má deti Ondreja Tomáša, Sarah Salome a Jonáša Rúbena. Otvorila si vlastnú kaviareň. V roku 2019 s manželom Lukášom oslávili už 14. Valentína.

Lenže teraz je zase všetko inak! Michaelin život sa otočil takpovediac o 180 stupňov. Rok 2020 priniesol nielen koronavírus a zlé podmienky pre podnikateľov v gastro priemysle, ale zamotalo sa to aj v jej osobnom živote.

Najnovšie svojim sledovateľom na sieti Instagram oznámila, že sa presťahovala do Bratislavy. „Ďalší sen bol vysporiadať si podnikanie, kaviareň a výrobňu. Z dôvodu rozvodu a korony to bolo nevyhnutné. Obchodný podiel v kaviarni som odstúpila spoločníkom a výrobňu & eShop sa mi podarilo presťahovať do Bratislavy, odkiaľ bolo vždy 3/4 mojich klientov,” uviedla Králiková, čím prezradila, že s manželom už nie sú spolu.

Zdroj: Instagram MK

Ako vyplynulo z jej starších príspevkov, k rozvodu došlo minulý rok. „Zažila som rozvod ako z filmu, naučila som sa žiť sama s 3 deťmi, čo bolo fakt špeciálne počas karantény,” uviedla na Silvestra. Po dlhých 15 rokoch skonštatovala, že sa potrebovala vymaniť z toxického vzťahu. „Posledné dni sa snažím učiť deti lietať nad parketami, sedieť na zemi, chladiť potraviny na balkóne a riad umývať ručne, keďže som dostala zákaz používať majetok istej s.r.o., ktorý máme v dome. Vypnúť kotol som sa ešte neodvážila. Ako sa povie, when life gives you lemons, make a lemonade,” opísala problémy po rozvode vo februári, pred sťahovaním do Bratislavy.

K dôvodom rozvodu sa nevyjadrila, ale ako Michaela uviedla vo viacerých príspevkoch za posledné mesiace, zmenila sa aj ona sama, respektíve začala byť sama sebou. „Poviem Vám, stratiť seba je teda peklo par excellance. Stáva sa to ľudom takým, ako napríklad ja, ktorí povýšia priania a potreby iných nad svoje, chcú vyhovieť iným a vidia svoju hodnotu cez iných. Neveria sebe a svojmu vnímaniu reality, tak sa spoľahnú na niekoho druhého. Chcela som sa páčiť ľudom. Moja hodnota bola v tom, kto si čo o mne myslí. Posledný rok bol doslova testom sebapodpory,” prezradila Králiková s tým, že sa vlastne nezmenila, ale stala sa tou, ktorou po celý čas niekde vnútri bola.