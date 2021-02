Dva roky od smrti Jiřího Pomejeho (†54): Dojemná reakcia dcérky Aničky(5)… Jej mamu to úplne zničilo!

VIDEO: Pozrite si náš rozhovor s Jiřím Pomejem po premiére Kameňáku 4

Keď Jiří Pomeje zomrel, jeho dcérka Anička mala len 5 rokov. Navyše posledný rok jeho života sa s ňou takmer nevídal. Nechcel, aby ho videla v zlom stave. Keď zomrel, jej mama, česká dídžejka Andrea Pomeje, sa to dcérke snažila oznámiť postupne. „Vtedy som dosť rozmýšľala, ako jej to povedať,“ priznala vdova.

Smutná správa z Češka: Jiří Pomeje (†54) prehral boj so zákernou rakovinou!

„Niekedy je lepšie nič netajiť, pretože deti aj tak vycítia, že ľudia okolo nich sa začnú správať inak a keď im to človek nevysvetlí, možu si myslieť, že je to kvôli nim. Niektoré si dokonca vytvoria blok na celý život. U nás to bolo tak, že hneď po tej správe som Aničku odviezla k rodičom a babička jej to naznačila s tým, že bol veľmi chorý,“ spomína dídžejka.

Keď sa potom Anička vrátila domov, Andrea sa jej to snažila citlivo povedať. No reakciu, akú od dcérky dostala, zrejme nečakala. „Jej reakcia bola: ‚Ja viem. Ale už je v nebíčku!‘ Prebehlo to úplne v pokoji. Mala som strach, že bude nešťastná, že si spoločne poplačeme, ale naozaj jej to ešte nedochádzalo. Čo povedala, nakoniec zničilo mňa!“ priznala Pomeje.

Malá Anička si na svojho otca často spomína. Zdroj: Facebook J.P.

5-ročná Anička správu o otcovej smrti prijala bez problémov aj preto, lebo si vážnosť situácie zrejme neuvedomuje. „Keď jej to pripomenuli deti v škole, tak to vzala ako informáciu. Aj kamarátke vo videochate povedala, že novinka je, že jej zomrel tato. Ako by o nič nešlo. Samozrejme, až bude staršia, asi to bude riešiť viac. Tato jej raz určite chýbať bude,“ povedala mama.

Producentova dcéra vraj o svojom otcovi hovorí často. „Keď niekam ideme, ukazuje, kde všade s ním bola. Alebo si spomenie, ako rozbil misku. Je to pre ňu ale dávna minulosť, takže to zatiaľ ešte nespracováva. Keby jej tato odišiel v dvanástich, spamätávala by sa z toho možno roky. Možno je pri tom všetkom nešťastí aspoň dobré to, že bola úplne malá,“ zamýšľa sa Andrea.