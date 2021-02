Zábery z celebritného bývania v Bratislave: Luxus za stovky tisíc a pritom... FOTO Fuj, to je smetisko!

Ešte sa tam ani poriadne neohriali a už robia bordel. Človek by si povedal, že pokiaľ si niekto môže dovoliť vyhodiť stovky tisícok za luxusné bývanie, pôjde o niekoho mimoriadne schopného, a teda zrejme aj vzdelaného a inteligentného. To, čo sa v Skyparku deje krátko po nasťahovaní, však o ničom takom nesvedčí.

Tejto téme sa najnovšie venoval moderátor Viktor Vincze, ktorý na svojom Instagrame zverejnil ďalšiu zo sérií venovaných separovaniu odpadu. „Občania sa tam práve sťahujú. Jedným z nich je aj Braňo Ciberej, ktorý mi poslal svedectvo z miestnosti, kde sa vynáša odpad,” napísal manžel Adely Vinczeovej.

Na prvý pohľad vyzerá Skypark naozaj skvostne... Zdroj: InstagramV.V.

Iba pre ujasnenie, ceny bytov v tejto rezidencii sú astronomické. Dvojizbový byt s výmerou 46 m2 sa predáva za 239 000 €, 3-izbový s výmerou 83 m2 za 399 600 €, luxusný 5-izbový penthouse na najvyššom poschodí s vnútornou rozlohou 260 m2 jeho majiteľ v decembri predával za dychberúcich 1,9 milióna eur.

V útrobách luxusnej budovy sa nachádza nechutné smetisko... Zdroj: InstagramV.V.

Priestor, kam domáci vynášajú odpad, však aktuálne vyzerá ako z piatej cenovej. Prekypuje neroztriedeným odpadom a kopami kartónov či iného odpadu, ktorý je povyhadzovaný mimo kontajnerov. Z fotografií, ktoré Vinczemu poslal jeho kolega, sa zastavuje rozum. „Skládka vo fungl novej bytovke. Žiadne roztrhané škatule, žiadne miesto a všetko je pohádzané všade,” okomentoval Viktor.

„Nie, toto nie je o slabej frekvencii vývozu odpadu. Všetok tento odpad by sa do kontajnerov kompletne vošiel, ak by na to niektorí miestni nekašľali. Ja som pôvodcom odpadu, ja ho musím zo zákona správne spracovať. Odveziem ho do iného separačného kontajnera alebo na zberný dvor. Ak ho hodím vedľa kontajnera, de facto tvorím čiernu skládku. Pokuta 1500€. Okrem toho, odpad ponechaný mimo nádob nemá zberná firma ani povinnosť odviezť,” hneval sa moderátor, ktorý zbernú firmu vyzval, aby najbližšie tento bordel nechala obyvateľom v paneláku.

Vincze vyzval zbernú firmu, aby obyvateľom neodviezla odpad, ktorý sa nachádza mimo kontajnerov Zdroj: InstagramV.V.

Obyvatelia vraj okrem toho pravidelne kazia šachty, ktoré majú k dispozícii, aby do nich hádzali odpad. Údajne ich pravidelne upchávajú, keďže tam hádžu veci, ktoré tam nepatria či priveľké vrecia. Snáď najlepšie to zhrnul istý muž, ktorý reagoval na Viktorov príspevok. „Najhoršie je, že to takto robia vzdelaní a dobre zarábajúci ľudia. Čo potom čakáme od niekoho z osady?” napísal moderátorovi. A k tomu asi ani niet čo dodať...