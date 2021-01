Po prekonaní rakoviny ďalšia rana: Separ je pozitívny na COVID-19… Takúto bolesť ešte nezažil!

V polovici decembra Michael Kmeť alias raper Separ šokoval, keď priznal, že v posledných mesiacoch bojoval so zákernou rakovinou. Podstupoval chemoterapie, operáciu... „Jeden nádor mi vybrali. No CT vyšetrenie odhalilo, že to hovado sa už stihlo rozrásť do iných častí tela,“ priznal známy Slovák.

ŠOK! Vážna diagnóza rapera Separa: Rakovina... Aktuálne FOTO!

„Lekár mi do huby povedal, že nemám čas špekulovať. Chemo zabrala. Prvé výsledky hovoria, že ÁNO. Čakám ešte na jednu správu od človeka z CT, ale vyzerá, že som vyhral,“ písal vtedy na Instagrame Separ a našťastie sa jeho slová potvrdili - zákernú chorobu porazil.

Zo zdravia sa však netešil dlho. Po náročnej liečbe rakoviny ho totiž zasiahla ďalšia ťažká choroba. Na sociálnej sieti Instagram včera večer zverejnil, že je pozitívny na COVID-19. „Tak, aby nebolo málo, ešte mám aj COVID. Ale už sa to zlepšuje... 8 dní to go,“ zverejnil Separ, ktorý sa už cíti trochu lepšie.

No podľa jeho vlastných slov to vôbec nebolo med lízať. „V živote ma tak nebolelo telo... Jak keby ma rozkopalo 10 dofetovaných robotníkov,“ napísal na rovinu pozitívny raper. Veríme, že po prekonaní COVIDu bude hudobníka poslúchať zdravie viac. Prajeme skoré uzdravenie!