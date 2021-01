FOTO Gizka Oňová sa po rokoch stretla s učiteľkou z detstva: Krásny projekt známeho Slováka!

Vďaka krásnemu projektu sa Gizka Oňová stretla so svojou učiteľkou z detstva.

Zdroj: Topky.sk

BRATISLAVA - Keď nám život strpčuje pandémia, mali by si aspoň ľudia pomáhať medzi sebou! Zrejme tým sa riadil aj známy slovenský šperkár Tomáš Stríž. V spolupráci so starostom bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice totiž vymyslel projekt, vďaka ktorému sa Gizka Oňová po rokoch stretla so svojou učiteľkou z detstva!