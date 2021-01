Cibulková prednostne očkovaná proti KORONAVÍRUSU: Dominika sa vyjadrila... Bol to omyl!

Informáciu o tom, že sa Dominika Cibulková tento týždeň na bratislavských Kramároch nechala zaočkovať, priniesol Denník N. Nemonica tvrdí, že ju do zoznamu neoprávnene doplnil pracovník vakcinačného centra, ktorý sa po prešetrení situácie viac na očkovaní podieľať nebude.

„Toto považujem za osobné zlyhanie jednotlivca, ktoré ma osobne veľmi mrzí,” povedala pre Denník N riaditeľka nemocnice na Kramároch Renáta Vandriaková. V prvej vlne očkovania sa totiž na zozname tých, ktorým bude vakcína podaná, mali objaviť len pracovníci kritickej infraštruktúry.

Cibulkovú mali proti KORONAVÍRUSU zaočkovať prednostne: Riaditeľka nemocnice reaguje!

Bývalá tenistka sa chvíľu po tom, čo táto správa obletela internet, vyjadrila na sociálnej sieti. Vraj išlo len o omyl a vzniknutá situácia ju veľmi mrzí. Tu je celé jej vyjadrenie:

„Je mi veľmi ľúto, že som sa nechala voviesť do omylu, keď som sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne opýtala, v akom období by sme mohli prísť na rad pri očkovaní. Ak by som čo i len tušila, že sa dopúšťam vážneho pochybenia, a že len nevypĺňam voľné miesto v poradovníku, v žiadnom prípade by som možnosť zaočkovať sa nevyužila. Vzniknutá situácia ma veľmi mrzí, vo vzťahu k všetkým ľuďom, ktorí na vakcínu čakajú.

Zároveň by som ale touto cesotu chcela vyzvať ľudí, aby sa očkovania neobávali. Budem rada, ak celá táto nešťastná udalosť bude mať pozitívny efekt v tom, že presvedčí čo najviac ľudí o potrebe očkovania. Veľmi rada akýmkoľvek spôsobom pomôžem v osvetovej kampani na podporu vakcinácie, ktorú považujem za bezpečnú a očkovanie proti Covidu za jediný správny a zodpovedný prístup. Dominika Cibulková.“