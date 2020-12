Vianočné nakrúcanie novej Evitovky: Špeciálne opatrenia, testovanie a... Postavili vlastné vianočné trhy i klzisko!

Snímky, ktoré vzišli z jej pera, patria k našim najpopulárnejším moderným filmom. Ako Všetko alebo nič, tak aj Príliš osobná známosť, ktoré vznikli podľa kníh Evity, si našli tisíce fanúšikov. No a pre tých, ktorí sa nevedia dočkať jej ďalšieho počinu, máme vynikajúcu správu. Temperamentná spisovateľka a jej tím práve pracujú na filmovom spracovaní tretej knihy. Reč je o diele V lete ti poviem, ako sa mám.

Nakrúcanie prebiehalo ešte pred tohtoročnými Vianocami, no a to si naša redakcia rozhodne nemohla nechať ujsť. Hneď z príchodu na pľac nás očarila tá pravá vianočná atmosféra voňavých trhov, ktorá počas tohto decembra tisíckam Slovákom chýbala. Filmársky tím nenechal nič na náhodu. Keďže tento rok sme sa stánkov, vianočnej hudby i voňavých pochúťok museli vzdať, Evitina partia si postavila vlastné vianočné trhy.

Evita počas nakrúcania na všetko dohliadala Zdroj: Ján Zemiar

A to zďaleka nebolo všetko. Túžbu pokračovať v nakrúcaní nestopli ani ďalšie bariéry. „Trhy sme si museli postaviť svoje vlastné, takisto aj klzisko. Lebo nič také teraz neexistuje a ja som si ho napísala. Ale treba sa prispôsobiť. My sme vďační, že vôbec môžme nakrúcať. Bezpečnostné opatrenia sú absolútne prísne," povedala nám Evita, keď sme sa pýtali, v čom je takéto natáčanie iné.

V rozhovore nám prezradila aj to, čo všetko museli zabezbečiť, aby vôbec mohli nakrúcať, v čom je to počas koronakrízy iné, o čom film bude a kedy sa ho dočkáme, no a takisto nám porozprávala aj to, ako Vianoce trávi jej rodinka a aký darček je pre ňu ten nezabudnuteľný. Viac sa dozviete vo videu vyššie!