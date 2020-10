Smutné tajomstvo! Partnerka Karlova Vémolu čakala dvojičky: Prežilo len jedno dieťa!

Bolestné tajomstvo, ktoré doposiaľ nosila vo svojom srdci, zverejnila na sociálnej sieti Instagram. „Dnes som mala veľmi sentimentálny deň. Úsmev sa striedal s pocitom smútku. Na Insta som zverejnila snímku. Ale nie je aktuálna, je to spomienka. Keď pán doktor počul na ultrazvuku dve srdiečka,“ napísala Lela a zamyslela sa, že možno práve preto je teraz tak veľmi naviazaná na svoju dcérku Lili.

„Nech si myslia ľudia, čo chcú... Mne to nevadí. Bola som veľmi šťastná, keď som zistila, že čakám bábo a naraz u lekára prekvapenie, keď videl na ultrazvuku a počul dve srdiečka. Aj napriek všetkým stresovým situáciám, ktoré mi spôsobovali istí ľudia,“ pokračovala Lela, ktorá sa netajila tým, že počas tehotenstva bola veľa sama, čo nepridávalo na jej pohode. „A možno aj toto prispelo k tomu, že sa to stalo. Nikdy na ten deň nezabudnem...“

„Nemohla som spať, prevaľovala som sa z boka na bok. Srdce mi bilo veľmi rýchlo. V noci na mňa skočil pes do postele, to som sa zľakla a sníval sa mi nadránom sen, že som potratila. Ráno som upratovala dom, varila a nesmierne ma boleli kríže. Začala som špiniť, a tak som sa rozhodla ísť na pohotovosť, môj najťažší deň... Jednému bábätku prestalo biť srdiečko,“ zaspomínala si na bolestivé chvíle Lela.

Budúcu mamičku si potom nechali v nemocnici, pretože sa lekári báli o život aj druhého bábätka. „Mala som stále zlé výsledky testov. Bolo to veľmi ťažké obdobie, strach o žijúce bábätko vo mne a smútok za tým druhým,“ podelila sa o pocity Ceterová. No s odstupom času sa ani nečuduje, že sa to udialo. „Na veľa vecí som bola sama, popritom som sa starala o zvieratá. Rodinu som mala na Slovensku. Zažila som veľa stresu a plaču a niektorí ľudia to nevedeli pochopiť, že mi ubližujú v tom najcitlivejšom období, ktoré by malo byť celé radostné a šťastné,“ pokračovala Slovenka.

Lela Ceterová porodila dcérku českému MMA zápasníkovi Karlosovi Vémolovi. Zdroj: Instagram L.Č.

„Napriek všetkým zlým veciam a stresovým situáciám som sa snažila byť silná. Tak veľmi som túžila po dieťatku. Som vďačná za rodinu a priateľov, čo pri mne v týchto situáciách stáli,“ nezabúda na tých, ktorí jej boli oporou. Najkrajším dňom pre ňu bol 6. august 2019 - práve vtedy sa totiž dozvedela, že jej dieťatko je zdravé a bude to dievčatko. „V tom momente som bola najšťastnejšia budúca mama na svete. Celý čas som sa tešila na dievčatko a pripravovala na novú etapu života,“ priznáva Lela.

„Lili je tu už so mnou a napriek tomu sa občas zamyslím, či by to druhé bábo bolo tiež dievčatko alebo chlapček, aké by malo vlásky, očká... Či by bolo rovnako stále usmiate ako Lili,“ dodala Ceterová, ktorá je veľmi vďačná, že jej život doprial aspoň dcérku.