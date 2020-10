Radikálne riešenie Jiřího Krampola: Pred 2 mesiacmi prišiel o manželku (†59)… Vyhodil jej veci a prestaval byt!

PRAHA - Bol to obrovský šok, keď sa na verejnosť dostala informácia, že manželka (†59) Jiřího Krampola (82) náhle zomrela. Po náročnom životnom období sa pritom zdalo, že sa konečne dáva opäť dokopy. Od smutného momentu ubehli už 2 mesiace a český herec sa so stratou svojej milovanej stále nevie vyrovnať. Musel vyhodiť všetky jej veci a prestavať byt!

Hanka Krampolová celé roky bojovala so svojimi démonmi. Odštartovala to tragédia spred niekoľkých rokov – zomrelo im totiž predčasne narodené dieťatko. No a blondínka sa so stratou vyrovnávala najhorším možným spôsobom. Podľahla alkoholu, cigaretám a liekom na upokojenie. Závislosť ju dokonca niekoľkokrát dohnala do nemocnice.

V posledných mesiacoch sa však zdalo, že Krampolova manželka konečne urobila za zhýralým životom hrubú čiaru a všetko bude opäť v poriadku. No v auguste náhle zomrela – dlhé roky závislostí jej telo tak zničili, že svojmu manželovi zomrela v náručí na celkové zlyhanie organizmu. Odvtedy ubehli už 2 mesiace, no známy český herec sa so stratou vyrovnáva len veľmi ťažko.

Ako prezradil, musel urobiť radikálne riešenie. „Musel som dať preč jej veci a prestavať trochu byt. Všetko mi ju pripomínalo,“ prezradil českému Blesku Krampol. Situácia je o to horšia, že aktuálne väčšinu svojho času trávi práve doma. „Ide to, ale blbo,“ priznal smutne. Najviac by mu teraz pomohlo, keby si mohol myseľ zamestnať prácou.

„Navyše, keď tu vystrája ten COVID a všetko sa zakazuje, hovorím si, ako jej asi bolo celé mesiace v bohnickej liečebni. Nikam nemohla ísť, s nikým sa nemohla vidieť. Máme to tu teraz podobné. Dostal som ponuky na nakrúcanie, ale všetko sa teraz zastavuje. Kiežby som aspoň mohol pracovať,“ dodal herec, ktorého teraz nad vodou držia aspoň blízki priatelia.