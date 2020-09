Bratislava - Fanúšikovia kapely O.B.D. sa konečne dočkali. Chalani sa po dlhých rokoch vrátili do štúdia a nahrali pomalú novinku Keď búrajú most. Je reakciou na narastajúcu polarizáciu spoločnosti, ktorá zasahuje aj do osobných vzťahov. Stavať mosty je lepšie, ako ich búrať – to je hlavné posolstvo kapely najmä v týchto náročných časoch. K pesničke kapela nakrútila aj čiernobiely videoklip.