Bratislava - Dve novinky v podobe výberového albumu The Best Of Miro Žbirka a knihy piesní Miro Žbirka Songbook predstavil v piatok podvečer Bratislavčanom pri prezentácii a autogramiáde slovenský Paul McCartney Miro Žbirka. Do života ich uviedol jubilujúci textár a básnik Kamil Peteraj, autor desiatok textov Žbirkových hitov.