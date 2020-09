Prievidza - Účastníčka speváckej súťaže The Voice Česko Slovensko 2019, Valentína Vlková, predstavuje svoj tretí singel s názvom Follow. Jeho hudobným základom je, rovnakoako v predošlom singli s názvom So much time, liquid drum'n'bass. Autorkou piesne je basgitaristka Laura Jašková. K novinke zverejnila mladá speváčka aj cinematický videoklip ktorý vystihuje význam textu.