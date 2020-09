40-ka na krku, no odvaha jej nechýba: Markizácka farmárka sa vyzliekla a do kamery ukázala svoje holé...!

To, že Mária Both nebude žiadna "tichá voda", bolo zjavné už od samého začiatku Farmy. Temperamentná "dedinčanka" sa na Slovensko vrátila zo Švajčiarska a jej najväčšou vášňou je hudba. 41-ročná tmavovláska spieva v kapele, no a svoj talent predviedla aj v poslednej epizóde markizáckej Farmy.

Kým niektorí si jej predstavenie pri varení užívali, iní, napríklad mešťan Erik, zasa Majino prevedenie hitov od Whitney Houston nevedeli vystáť a na jej adresu si neodpustili zopár mimoriadne nepekných a vulgárnych poznámok. No hudobný talent nie je to jediné, čo v utorkovej časti Mária predviedla.

Mária sa za svoje prednosti nehanbí. Ukázala ich rovno pred objektívmi kamier Zdroj: TV MARKÍZA

Počas večernej hygieny jej v kúpeľni okrem kamier robili spoločnosť aj ďalšie dve farmárky. Zdroj: TV MARKÍZA

Počas večerného kúpania odhodila všetky svoje zábrany a kým niektoré farmárky sa hygiene venujú zásadne v plavkách, ona sa do vane vybrala hore bez, pričom intímne partie jej zakrývali len úsporné nohavičky. To, že nie je žiadna hanblivka, je jasné už len z toho, že spoločnosť v kúpeľni jej robili ďalšie ženy, ba čo viac, brunetka si musela byť vedomá toho, že jej očistu sníma aj niekoľko kamier. A čo vy, nabrali by ste odvahu vyzliecť sa pred ich zvedavými objektívmi?