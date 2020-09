Filmový svet smúti: Zomrel oscarový režisér Jiří Menzel († 82)

PRAHA - V nedeľu v noci filmový svet zasiahla tragická správa. Po zdravotných problémoch, s ktorými zápasil od roku 2017, do neba odišiel oscarový režisér Jiří Menzel († 82). Správu o jeho smrti na sociálnej sieti potvrdila jeho manželka Olga Menzelová.

„Jiřinko náš milovaný, najstatočnejší zo všetkých statočných. Včera večer doma v našich náručiach tvoje telo opustilo náš pozemský svet. Bolo nám veľkou cťou, že sme ťa mohli odprevadiť na tvojej poslednej ceste. Tvoja láska ku mne a našim dievčatám bola láskou, ktorá si nekladie podmienok. Jiřinku, Ďakujem za každý deň, ktorý som mohla byť s tebou. Bolo to výnimočné. Ďakujem aj za tie ťažké posledné 3 roky. Stále si mi pomáhal. Svojou statočnosťou, chuťou, neobyčajnú vôľou do života a humorom. Prajem ti pekný obláčik, ako si ty sám hovoril ... Smrťou nič nekončí a verím, že sa stretneme, nech už v akejkoľvek podobe. Pretože nie je možné, aby to tak nebolo. Hladkám ťa a ľúbime ťa z celého srdca naveky. Tvoje dievčatá. Olinka, Anička, Evička," napísala zdrvená vdova po režisérovi na svoj Facebook a pridala aj dojímavé video.

Jiří Menzel patril vo svojom odbore medzi absolútne špičkových profesionálov. Počas svojej kariéry sa mu podarilo to, čo dokázal skutočne len máloktorý Slovák či Čech. Jeho prvý celovečerný film Ostro sledované vlaky z roku 1966 získal prestížne ocenenie Oscar za najlepší zahraničný film. O 19 rokov tento triumf takmer zopakoval. Dnes už kultová snímka Vesničko má středisková bola totiž na Oscara nominovaná taktiež.

Zomrel režisér Jiří Menzel Zdroj: TASR

V roku 1990 žal fenomenálny režisér úspechy opäť. Na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne získal ocenenie Zlatý medveď za trezorový film Skřívánci na niti. Po šiestich rokoch od tejto udalosti sa mu v domácom Česku dostalo tej najvyššej pocty. Na jeho tvorbu boli u našich susedov takí pyšní, že mu bez najmenšieho zaváhania udelili cenu Českého leva za dlhoročný umelecký prínos českému filmu.