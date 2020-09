Kmeťo mladší (43) pozitívny na koronavírus: VIDEO-odkaz všetkých neveriacim… 11 dní horúčky, všetko ma bolelo!

Igor Kmeťo mladší prvýkrát o svojej chorobe informoval v utorok na sociálnej sieti Instagram. „Ak vám niekto povie, že koronavírus je výmysel a že je to len slabá chrípka, tak mu hneď jednu pri... Ja som mal 11 dní teploty a 8 dní z toho som strávil na infekčnom. Neprajem nikomu,“ napísal k záberom z nemocnice hudobník a poďakoval lekárom, ktorý sa tam o neho starali.

Obrovský ŠOK! Igor Kmeťo ml. pozitívny na koronavírus: Ťažký priebeh... 8 dní v nemocnici na infekčnom!

O zdravotnom stave známeho speváka sme informovali aj na Topkách a mnohí čitatelia reagovali neveriacky. Aj komentáre pod naším článkom vyprovokovali Kmeťa mladšieho k tomu, aby nahral video, v ktorom o svojom stave a celkovo o koronavíruse prehovoril. Mal totiž potrebu ľudí presvediť, že COVID-19 skutočne nie je výmysel.

„Prednedávnom som na svoj Instagram dal status, že som prekonal koronavírus. Bol som 8 dní v nemocnici, 11 dní som mal vysoké teploty. Tento status zverejnili aj Topky a Čas a vidím, že sú tam komentáre, ktoré ma vôbec netešia a chcem sa k tomu vyjadriť,“ začal video Kmeťo, ktorý dlho zvažoval, či sa s informáciou o svojej diagnóze podelí, napokon sa rozhodol ísť s pravdou von.

Hlavne preto, že sám koronavírusu neveril, pretože nepoznal nikoho, kto by ho reálne mal. „S nikým som sa ešte nestretol, kto by to mal a kto by proste dokázal povedať z vlastných skúseností, aké zážitky pri tom mal, aké stavy,“ keďže po svojej skúsenosti už všetkému verí, rozhodol sa o nej verejne prehovoriť.

„Ja osobne som mal taký, dá sa povedať ťažší priebeh. Mal som 11 dní horúčky a nebolo mi všetko jedno, lebo som sa cítil strašne zle, všetko ma bolelo a počas toho, ja som bol v nemocnici, tak som videl aj nejaké statusy, čo dávali ľudia zdieľať, že je to nafúknuté a nechcem menovať, ale nejaký doktor, ktorý robil video, že nešírte paniku, je to nafúknuté a že to vôbec neni pravda,“ povedal Kmeťo.

„Ľudia, pravda je to! Je to vo svete a je to možno, že ešte horšie, ako si myslíte. Ja chválabohu som si tým prešiel, už som doma, už som v domácej karanténe. Ešte do utorka musím byť doma, v stredu idem na kontrolu a mal by som byť v pohode. Ale chcem vám povedať toľko - berte ohľad na tých, čo majú ťažší priebeh. Berte ohľad na tých starších, berte ohľad na tých, ktorí nemajú to šťastie a nemajú ten organizmus taký, že sa z toho rýchlo dostanú. Niekto sa z toho dostane za 2-3 dni, ale niekto sa z toho vôbec dostať nemusí. Môže to byť váš rodič, môže to byť váš známy, môže to byť niekto vo vašom okolí a môže vás to veľmi trápiť. Fakt neberte to na ľahkú váhu,“ prízvukuje Kmeťo.

„Noste rúška a čo najmenej sa zdržiavajte v uzavretých priestoroch. Lebo ja neviem, kde som to dostal. Neviem, či som to dostal v Čechách, či som to dostal v klube, kde som hral. Ťažko povedať. Tak isto som si to nevybral. Došiel som proste medzi ľudí a dostal som to. A takto s to šíri,“ dodal. Celé jeho vyjadrenie si môžete pozrieť vo videu vyššie!

Zdroj: Instagram Igor Kmeťo ml.