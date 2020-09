Bratislava - Miro Žbirka pokračuje v rekapitulácii svojho viac než štyridsaťročného úspešného pôsobenia na hudobnej scéne. Po filme Meky prichádza spevák s výberovým albumom The Best Of Miro Žbirka a knihou Miro Žbirka – Songbook, ktoré dnes vydáva Universal Music.