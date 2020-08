ŠAMORÍN - Kapela The Butchers má v rockových kruhoch vybudovanú veľmi solídnu reputáciu. Jej doménou sú úderné, výstižné texty, silový zvuk a prepracované, no zároveň chytľavé riffy. Štyria muzikanti zo Šamorína prinášajú čerstvé a zaujímavé aranžmány, cudzí im nie je ani netradičný prístup k nahrávaniu. Ich najnovším prírastkom do diskografie je EP Wounds.