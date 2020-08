Judínyová a Skrúcaný prvýkrát otvorene o dcére: TAKTO dievčatko vyzerá a… Prezradili detaily výchovy!

Dvojica prezradila, že v týchto chvíľach funguje ešte v pomerne oddychovom režime. Počas prázdnin nie je veľa práce a aj Ella je vraj veľmi dobrá. Napriek tomu sa Erika veľmi nevyspí. „V podstate do toho človek tak vpadne, že sa nemá čas zapodievať tým, že sa nevyspí, lebo ja sa naozaj veľmi nevyspím, ale dokážem zaspať a to som kedysi nevedela. Teraz hocikedy, v hocijakej polohe, využijem každú voľnú chvíľku a zdriemnem si,“ priznala Judínyová.

Manžel jej však s malou veľmi pomáha, veď napokon, je už niekoľkonásobným otcom, takže presne vie, čo treba s bábätkom robiť. No je jedna činnosť, ktorú si tato vyslovene užíva. „Ja si myslím, že to kúpanie, že on sa vyslovene teší na to. Tak ja pripravím všetko, potom vyutieram a tak, ale Števko má z toho kúpania taký rituál, keď ju kúpe. Tak mám pocit, že to je jeho obľúbená činnosť,“ prezradila Erika, ktorá si partnera nevie vynachváliť.

Erika Judínyová a Štefan Skrúcaný sú už 2,5 mesiaca rodičmi malej Elly.

Dvojica doposiaš dievčatko svetu neukázala a výnimku neurobila ani pre Markízu. No je jasné, že má tmavé vlasy a modré oči. „Ja mám svoje vlasy trochu tmavšie, čiže môžu to byť moje vlasy, ale Števo zasa keď sa narodil, tak mal tmavé vlasy, tie mu vypadali a keď mal rok, tak mu narástli blonďavé, čiže... A očká vyzerajú byť po Števovi. To budú asi modré, ale môžu byť ešte aj zelené,° opísala Erika malú Ellu.

A ako sa rodičia dopracovali k tomuto menu? „Myslím, že som ho navrhla a Števkovi sa páčilo, tak povedal, že dobre. U nás v rodine je totiž taká prevaha mien na E - ja som Erika, mama Eliška, brat Eugen, Števko sa prispôsobí, takže...“ zasmiala sa Judínyová a doplnil ju Skrúcaný: „Na jednej strane to nie je klasické Janko, Jožko, Števko, ale zase ani nejakí hypermoderní Kevinovia... Toto je niečo medzi a s tým priezviskom to sedí.“

Erika Judínyová a Štefan Skrúcaný ešte malú Ellu verejnosti neukázali.

Moderátorka v týchto chvíľach už pomaličky začala zabŕdať aj do práce. Markíza jej totiž umožnila home office, takže Smotánku dokáže vyrábať aj z domu. No tomu aktuálne venuje všetok svoj voľný čas. „Ešte som nič so sebou nerobila. Bola som akurát na pedikúre, zafarbiť vlasy trochu, manikúre a zajtra idem na dentálnu hygienu. Nemám čas na nič a nechcem ani experimentovať,“ priznala čerstvá mamička.

„Nechcem na nejaké masáže chodiť, neviem, čo by to spravilo, lebo kojím malú, tak chcem to zachovať ešte čo najdlhšie, aby mala moje mliečko, nech je zdravá,“ dodala. Rodičom a malej Elle prajeme všetko dobré a veľa zdravia!