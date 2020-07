BRATISLAVA - Už na budúci týždeň sa vyberie Richard Müller so svojou osemčlennou kapelou za fanúšikmi do regiónov. V krásnom prostredí hradov a amfiteátrov odohrá od 30. júla do 30. augusta jedenásť koncertov. Pre epidemiologické opatrenia je počet návštevníkov koncertov obmedzený.