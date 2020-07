Argumenty Wisterovej manžela vo vojne o deti: Takto Jeremy presviedčal americké súdy!

ILLINOIS - Od októbra minulého roka Vera Wisterová bojovala o to, aby mohla opäť vidieť svojich synov a priviesť ich späť na Slovensko. V novembri 2019 sa začal proces na americkej pôde a v utorok súd napriek enormnej snahe Jeremyho Hulsha o jej diskreditáciu rozhodol v moderátorkin prospech.

Po tom, čo Jeremy Hulsh na jeseň 2019 vzal svojich synov preč zo Slovenska bez vedomia svojej manželky, Vera Wisterová začala po nich pátrať. Trojica, po ktorej bolo vyhlásené pátranie, zakotvila v USA, kam neskôr moderátorka vycestovala.

Následne adresovala americkému súdu sťažnosť voči svojmu manželovi a žiadosť o návrat detí do jej starostlivosti. „Tento návrh podáva Viera Hulsh, občianka Slovenskej republiky, aby zabezpečila návrat jej osem a päťročných synov, Harlowa a Theodora, ktorí sú predmetom rozhodnutia o opatrovníctve na Slovensku, v ktorom dostala navrhovateľka právo starostlivosti o oboch chlapcov a otec nemal povolenie odviesť chlapcov z územia Slovenskej republiky bez súhlasu a prítomnosti matky,“ zdôvodňoval moderátorkin právnik.

Zdroj: Instagram VW

Medzi dokumentmi, ktoré boli súčasťou procesu, sa nachádza aj viac než 60-stranové zdôvodnenie Jeremyho Hulsha, prečo by požiadavke matky na vydanie detí nemalo byť vyhovené a prečo trvá na tom, aby súdny proces prebiehal jedine v Amerike.

Hoci sa americko-izraelský manžel odvolával na americké súdnictvo a počas 8 mesiacov trvajúceho tvrdého boja sa snažil spochybniť slovenský právny systém aj samotnú matku svojich detí, sudkyňa nakoniec dospela k rozhodnutiu, že chlapci sa vrátia k matke Vere Wisterovej. „Súd nariaďuje, aby H. P. H. a T. S. H. boli vrátení na Slovensko do 21 dní od vydania tohto rozsudku,” píše sa v rozhodnutí z utorka.

Zdroj: Facebook Malina Saval

Topky.sk sa pozreli na argumenty, ktorými sa snažil Jeremy potopiť Veru aj slovenské súdnictvo a zdôvodniť svoj výhradný nárok na synov. Toto sú niektoré z nich:

•„Únos” detí Hulshovcov bol oprávneným odňatím, pretože hlavnou podstatou Hághskeho dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí je práve blaho detí. Preto Dohovor vymenováva 6 bodov obrany, kedy je možné chrániť deti, ako sú deti Hulshovcov, ktoré sa nachádzajú v neznesiteľnej situácii a ktoré musia byť odňaté pre ich vlastné dobro.

• Slovensko zlyháva v ochrane ľudských práv a základných štandardov slobody, ktoré sú vyžadované v USA. Slovenský systém nezabezpečuje právo na spravodlivý proces a nezastáva práva rodiča na výchovu jeho alebo jej detí. Takýto systém je odmietaný už z princípu na základe slobôd chránených americkou ústavou.

• Návrat do krajiny, kde by deti pravdepodobne už nikdy nevídali svojho otca, je neprijateľný.

• Zlé jednanie matky, ktorá zadržiavala deti na Slovensku, viedlo k rokom utrpenia v rodine. Preto, pri zvážení všetkých okolností, viažucich sa k miestu pobytu, by miestom pobytu týchto detí nikdy nemalo byť Slovensko.

Podľa Jeremyho sa v roku 2014 s Verou dohodli, že deti budú vychovávať v USA. Z tohto dôvodu si moderátorka za pomoci svojho švagra vybavovala povolenie k pobytu. Dostala ho v marci 2016 a začala sa príprava na sťahovanie.

Dovtedy bývali v Izraeli, ale cestovali po celom svete. „Otec uznal, že rodina od roku 2014 do januára 2017 pobývala na Slovensku viac dní než v ktorejkoľvek inej krajine. Ale aritmetický priemer nerobí zo Slovenska bydlisko rodiny,” argumentoval hudobný manažér. „Otec navyše nemal povolenie, ktoré by ho v tomto období oprávňovalo žiť a pracovať na Slovensku,” dodal.

Sťahovanie do USA vraj pozdržali lukratívne ponuky, ktoré moderátorka dostala na Slovensku a boli príliš dobré na to, aby ich odmietla. No ich vzťah nakoniec nevydržal a namiesto sťahovania sa začalo riešiť odlúčenie a boj o deti. Od januára 2017 žili obaja synovia s Verou na Slovensku.