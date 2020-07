Kedysi hviezda a dnes... Na pohrebe Weiterovej ženy sa objavila stratená hviezda Superstar: To čo sa s ňou stalo?!

Reč je o Petre Kepeňovej, ktorá rovnako ako Barbora patrila medzi TOP 11-ku finalistov druhej série Slovensko hľadá Superstar. V živých prenosoch odvysielaných ešte v roku 2005 sa vtedy udržala 5 kôl, osudovým sa jej stal rockový večer, počas ktorého vypadla po odspievaní piesne Every breath you take od kapely The Police.

Takto Petra Kepeňová vyzerala v roku 2005, keď patrila k finalistom šou Slovensko hľadá Superstar

Strapatá speváčka ale, na rozdiel od svojich kolegov, ktorí šou opustili ešte pred ňou, na hudobnej scéne veľa vody nenamútila. Viac ako v súvislosti s muzikou sa o nej hovorilo kvôli tomu, že priznala, že je adoptovaná, no a potom, pomerne dlho po skončení súťaže, dokonca našla svoju staršiu biologickú sestru Mirku, ktorú hľadala 23 rokov.

S týmto detailom zo súkromia vyšla ešte v lete 2010, ale potom o nej zostalo akosi ticho. Až doteraz. Petra sa v pondelok objavila na poslednej rozlúčke s Andreou Fischer Weiterovou. Na miesto jej posledného odpočinku prišla po boku svojej bývalej "superstar" kolegyne Barbory Balúchovej. Na prvý pohľad by ale zrejme len málokto povedal, že žena, ktorá prichádza po boku jednej z mamičiek Borisa Kollára je práve Petra.

Petra Kepeňová sa výrazne zmenila. Že ide o tú istú ženu, vám napovie len bližší pohľad na črty jej tváre. Zdroj: Jan Zemiar

Petra na pohreb prišla po boku svojej bývalej kolegyne Barbory Balúchovej Zdroj: Jan Zemiar

Počas súťaže síce hudobníčka preferovala športový a viac-menej chlapčenský štýl, neskôr si však nechala narásť dlhé vlasy a poddala sa ženskejšiemu imidžu. To ju ale evidente rokmi omrzelo. Kepeňová aktuálne nosí opäť krátky zostrih, hnedú farbu vymenila za výraznú červenú a k pánskej móde má zrejme znova o čosi bližšie, než k tej dámskej. Spoznali by ste dnes v tejto žene bývalú hviezdu šou Superstar?