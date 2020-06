KOŠICE - Počas korona krízy začala skupina No Name pracovať na novom albume, no už čoskoro sa v plnej sile vráti na pódiá. Video k novej verzii skladby Ži... a nech žít je ohliadnutím za minulým letom a zároveň pozvánkou na blížiace sa koncerty po neplánovane dlhej, no pre košických hudobníkov celkom vítanej pauze.