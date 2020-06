Slovenský herec terčom šikany: O dva roky zomrieš!

BRATISLAVA – Šikana je problém, ktorý sa objavuje už roky a mnohokrát ten, čo je terčom, to v sebe dusí. Zväzuje ho strach. Svoje si zažil aj slovenský herec Ludwig Bagin (43), ktorého ako dieťa šikanovali na základnej škole. Dokonca tak, že mu vraveli, kedy zomrie a on žil dlhé mesiace v strachu.

Herec Ludwig Bagin otvoril svoju trinástu komnatu a prehovoril o tom, že ho ako dieťa šikanovali. Spúšťačom jeho otvorenosti bol pravdepodobne útok na základnej škole vo Vrútkach a možný motív útočníka. Skloňovalo sa totiž slovo šikana.

Istá Kristína, ktorá mala s páchateľom chodiť do školy, sa na Facebooku vyjadrila, že bol šikanovaný. „Pľuli na neho, kopali, nadávali, vysmievali, pretože pochádzal zo slabšie situovanej rodiny a on ako malý bol ticho. Šikana bola na dennom poriadku,” napísala. Túto teóriu o motíve však primátor Vrútok odmieta.

Herec Ludwig Bagin priznal, že ho na základnej škole šikanovali. Zdroj: Facebook L.B.

V každom prípade to, že sa začalo o tejto možnosti polemizovať, zrejme nakoplo poštára z Pošty pre teba k tomu, aby sa podelil o svoju skúsenosť so šikanou a posmechom. „Šikanu som si na ZŠ zažil aj ja. Myslím, že spolužiaci si na to už výrazne nespomínajú a z väčšiny z nich vyrástli normálni a príjemní ľudia. Raz mi v škole v prírode „vyčítali” z kariet, že zomriem o dva roky. Bol som väčšinou prvý na rane. Rozplakal som sa. Mal som dvanásť rokov. Až do konca ôsmeho ročníka mi to niektorí pripomínali denne. Strašne ma to desilo. V zásade som ten čas strávil v strachu,“ napísal na sociálnej sieti.

Napriek tomu, že ako dieťa zažíval strach a nepríjemné chvíle, nenávisť či hnev v sebe neprechováva. „Je to už vlastne 30 rokov a na nikoho sa nehnevám. Len mi je dodnes ľúto, že nikto z pedagógov tomu nevenoval ani kúsok energie, hoci o tom vedeli. Ani v rodine,“ spomína na obdobie na základnej škole.

