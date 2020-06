BRATISLAVA - O prichádzajúcom albume Majka Spirita sme tušili už predtým. Teraz je to však potvrdené aj s viacerými informáciami. Pôjde o CD, ktoré Spirit vydáva spolu so svojim dvorným producentom, DJ Grimasom. Predobjednávky by sa mali spustiť už 12. júna a ako predkrm nám posiela naložený featuring s Benom Cristovaom.