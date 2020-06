Superstar čelí obrovskej vlne kritiky: Diváci zúria... Hnus, katastrofa a chovanie ako družstevníčka z JRD!

BRATISLAVA – V nedeľu večer dva národy spoznali ďalšieho víťaza speváckej súťaže Superstar. Titul a 75 000 eur napokon získala Prievidžanka Barbora Piešová (19). Pri záverečnom vystúpení rozplakala seba aj porotu, keď však vyhlásili výsledky, akoby skamenela. Správanie novej Superstar poriadne leží v žalúdku divákom a patrične to dali najavo. Do Barbory sa pustili ako supy!

Posledný májový večer so sebou priniesol novú československú Superstar. Stala sa ňou Barbora Piešová z Prievidze, ktorá bola od začiatku považovaná za jednu z najlepších. Porota ju neposlala z top 18 do top 10 priamou cestou pre nič za nič.

Počas veľkého finále predviedla, že spev má v krvi a baví ju. Jej posledné vystúpenie, pre ktoré si zvolila skladbu z kastingu od Imagine Dragons Next to me, bolo nabité emóciami. Prievidžanka sa na konci neudržala a rozplakala sa. A nielen ona. Leoš Mareš a Patricie Pagáčová plakali ako malé deti. Slzy v očiach mal aj Marián Čekovský, Barborin súper Martin Schreiner a dokonca aj Paľo Habera podľa vlastných slov poplakával ako všetci ostatní. Hoci ju porota chválila, nie všetci diváci zdieľajú názor, že vyhrala právom.

Barbora Piešová ako víťazka čelí obrovskej kritike!

Ba práve naopak. Mnohí ju obviňujú z toho, že sa rozplakala naschvál a hrala tak divadlo, aby si získala priazeň hlasujúcich, iní zas tvrdia, že skladbu pokazila, a preto rozhodne vyhrať nemala, a to aj napriek hodnoteniu Mariána Čekovského. „Nedá sa spievať, keď máš stiahnutý krk. Nedá sa to, chápeš? Nedá sa to, ja to poznám. A ty si to dala,“ vyjadril sa po jej dospievaní. Odhliadnuc od spevu však divákom prekáža na novej Superstar aj to, akým spôsobom prijala vyhlásenie výsledkov a jej poďakovanie, či skôr nepoďakovanie sa divákom za hlasy.

Barbora Piešová sa počas posledného vystúpenia neubránila emóciám a rozplakala sa. Zdroj: TV MARKÍZA

Na facebookovej stránke Superstar i samotnej televízie Markíza sa do brunetky začali mnohí poriadne navážať. Niektorí dosť nemiestnym spôsobom. Jedna z komentujúcich si dokonca myslí, že jej víťazstvo bolo dohodnuté a plač len hraný. „Úplne nesympatická osoba a ináč veľmi mi bolo podozrivé, ako bola od začiatku prezentovaná a pretláčaná, aká je skromná, že zo škaredého káčatka, aká je krásavica. Všimla som si veľa divných vecí a reakcií na nej, tie reakcie boli veľmi neúprimné a vždy mala medzi finalistami divný výraz,“ pustila sa do víťazky istá Natália.

Komentujúci na víťazke doslova nenechali ani nitku suchú a radšej by na stupni víťazov videli Dianu či Martina. „Veľké sklamanie, vyhrala jednoznačne najhoršia speváčka z tej top 3“, „Bože, to je hanba. Hanbím sa za takú Superstar, pravá Superstar ostala druhá“ či „Za rok ani nebudeme vedieť, kto je Piešová ako teplé rožky za komančov v obchode,“ boli komentáre na Barborinu adresu od ľudí, ktorým sa jej spev nepáčil.

Do Barbory sa po víťazstve diváci poriadne pustili. Zdroj: Facebook TV Markíza/Superstarcs

Ďalší sa zasa pustili do emócií, ktoré ju prevalcovali počas spievania poslednej skladby a napokon jej reakcie na víťazstvo. Podľa mnohých totiž plač iba zinscenovala, aby si zabezpečila výhru. „Vyhrá a žiadne emócie, ale falošné emócie pri poslednom vystúpení, aby získala hlasy, ukáže,“ napísal Dávid a pridal sa aj Samuel: „Pekné divadielko.“ Padli aj urážky typu fuj, hnus, katastrofa alebo otras mierené na jej spevácky výkon, výzor, ale aj správanie.

Jeden z komentujúcich sa do Barbory poriadne pustil, čo sa jej správania týka. „Teda chovanie a vyjadrovanie má jak družstevníčka a JRD traktoristka niekedy v 1978. A vo vysokých šteklách pochoduje jak transsexuálny drevorubač. Normálne sa jej bojím,“ naložil jej Dušan. Jej reakciu na víťazstvo skritizovala aj Hana: „Inteligentne sa zrovna moc nechovala – zahrala pekné divadielko a ďakovanie o ničom. A gratulujúcich superstaristov mala absolútne na háku. Je namyslená.“ Aj Adam si do Barbory kopol: „Superstar by sa mala vedieť chovať ako star a nie ako metla, ktorá nemá základy slušného vystupovania na verejnosti.“

Všetci tým narážali na to, že pri vyhlásení výsledkov sa nerozplakala ako vodopád a to, že mohla byť v šoku z víťazstva, ako argument neberú. Rovnako im trhá žily to, že ďakovala kostymérom, maskérom, ale na rodinu, priateľov a najmä divákov sa vykašľala. Veď hlavná vec, že si môže kúpiť nové tlmiče.

Ľuďom poriadne leží v žalúdku jej správanie, vyjadrovanie sa a reakcia na víťazstvo. Zdroj: Facebook TV Markíza/Superstarcs

Našli sa však aj podporné komentáre od ľudí, ktorí Barbore víťazstvo dopriali a podľa ktorých vyhrala zaslúžene. Emócie počas skladby jej uverili a pri obrazovkách plakali tiež. A rozumejú aj tomu, že človek v šoku môže reagovať akokoľvek a v Bašinom prípade je to zahabkanie, humor a nehranie sa na niečo, čím nie je. „Chápem jej reakciu, že prosto povedala doslova prvé, čo jej napadlo. A sa čudujete, keď v slabom slova zmysle tak dokakáte poslednú pesničku a potom nasledujúcich 10 byť vystavená ešte náročnejšiemu stresu, že kto vyhral? Chúďa, si nemohla ani vydýchnuť, keďže historicky nedali reklamu. Hlas má krásny, len tak ďalej. Počuť o nej a ostatných ešte budeme,“ postavila sa na stranu víťazky fanúšička Dominika.

K tomuto názoru sa priklonila aj Ivana: „Myslím, že emócie dala von pri poslednej piesni. Čo mala po vyhlásení odpadnúť od dojatia? Aj ja by som srandovala.“ Nuž, výhra devätnásťročnej Prievidžanky rozdelila divákov na dva tábory. A keďže od včera patrí Barbora oficiálne do sveta šoubiznisu, bude sa musieť obrniť proti neprajníkom.