PREŠOV/KOŠICE - Po skladbe To si nedám len tak vziať, ktorá sa stala ústrednou piesňou seriálu Nový život, prichádza Marián Čekovský s ďalším videosinglom Po polnoci. Najtvrdšia pieseň z jeho albumového debutu Best On tiež oslavuje život, ale skôr z jeho mužského pohľadu. Text napísal Milan Lasica, hudbu zložil Marián, pieseň s ním naspieval Martin Mihalčín a môžete v nej počuť aj herca Roba Rotha.