Detaily natáčania karanténovej Hornej Dolnej: Komplikovaná výroba a... TRAPAS, toto keby počuli susedia!

Cez víkend sme na Topkách informovali, že televízia Markíza prekvapivo už dnes prinesie svojim divákom premiérovú časť obľúbeného seriálu Horná Dolná. A to aj napriek tomu, že všetky výroby televíznych seriálov sú v tomto období kvôli koronavírusu pozastavené. V Záhorskej Bystrici si však napriek tomu našli cestu, ako novú epizódu vyrobiť.

A natáčanie to bolo pomerne komplikované. Herci sa totiž počas celej výroby ani raz nestretli a obraz sa zaznamenával na viac ako 10 kamier - nie však tých profesionálnych, ale tých v mobile. Herci totiž dostali za úlohu sa natočiť sami doma na svoje telefóny. A nahrávky od známych tvárí sa potom v strižni poskladali dokopy.

„Nakrúcanie prebiehalo tak, že režisér sa s každým hercom telefonicky dohodol, ako má scéna vyzerať. Herci sa nakrúcali doma každý sám, prostredie však malo čo najviac zodpovedať prostrediu Hornej Dolnej. Keď to mali natočené, poslali skúškové video v náhľadovej kvalite a na to im režisér dal svoje režijne pripomienky,“ dozvedeli sme sa od zdroja. „Herci si dokonca niektoré rekvizity a kostýmy vyrábali sami v rámci možností, ktoré mali doma.“

No výroba bez nepretržitého dohľadu režiséra narazila na problém. Matej Landl, ktorý v Hornej Dolnej stvárňuje večne opitého štamgasta Bystra, natáčal svoju scénku na chate... Na niečo však zabudol. „Na chalupe na Kysuciach som zabudol nahrať jednu zvukovú nahrávku, ktorá mala ísť iba pod obraz, tzv. voice over, ako Bystro kričí na Eriku,“ prezradil Landl.

Herec Matej Landl zabudol na chalupe nahrať jednu nahrávku. Musel to preto riešiť v Bratislave. Zdroj: TV MARKÍZA

Zádrh však bol v tom, že keď sa na to prišlo, herec sa už nachádzal v Bratislave. Navyše kvôli zvuku to muselo byť nahrávané vonku. „Tak si predstavte, že by som vyšiel na terasu môjho bytu na Dlhých dieloch a tam by som vrešťal do telefónu, na ktorý som to mal nahrať. Navyše to mali byť texty ako: ‚Drž hubu! Buď už konečne ticho!‛ A toto keby som nahrával na Dlhých dieloch a videli by ma nejakí susedia, že takto kričím do telefónu, mysleli by si, že som sa pohádal s manželkou,“ povedal so smiechom.

Herec si tak zbalil mobil, texty a z bytu odišiel na neďalekú lúku, kde bezstarostne mohol popustiť uzdu emóciám a svojmu hereckému umeniu. „Išiel som preto radšej mimo domu na lúku, ktorá je pri Devínskej Novej Vsi. A nahrával som to v strede tej lúky, aby ma nikto nepočul,“ dodal Landl. Ako to nakoniec celé dopadlo, si môžete pozrieť dnes večer na Markíze.