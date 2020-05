LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - Do nášho projektu Do leta to dáme! sa zapojil aj spevák a hudobník Martin Harich. Na rozdiel od svojich kolegov z predošlých videí stavil ako prvý na pesničku v anglličtine. Konkrétne ide o jeho pieseň Chocolate, vďaka ktorej sa v roku 2015 dostal až pred Simona Cowella v britskom X Factore.