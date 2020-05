BRATISLAVA - Prechod od tvorby v spevnejšej a pre súčasný pop prirodzenejšej angličtine k slovenským textom môže byť zradný a rozpačitý, no v prípade talentovanej speváčky Michaely Husárovej alias M.U.S to vôbec neplatí. Hneď jej prvá skladba v rodnom jazyku je potenciálnym hitom so šteklivým textom, nápaditou produkciou a absolútne sebavedomým charizmatickým prejavom.